Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un énorme avertissement pour Haaland !

Publié le 4 mars 2021 à 22h30 par A.D.

Alors qu'il brille du côté du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait faire ses valises cet été et rejoindre l'un des dix plus grosses écuries européennes comme l'a laissé entendre Mino Raiola. En plus du Real Madrid, le Bayern ferait partie de cette liste. Interrogé sur le sujet, Herbert Hainer a fait clairement savoir qu'il avait les moyens de se jeter sur la pépite norvégienne s'il le désirait.

Etincelant sous les couleurs du RB Salzbourg au début de la saison dernière, Erling Braut Haaland avait tapé dans l'oeil d'un bon nombre d'écuries européennes. Pour prendre le temps de s'aguerrir et emmagasiner un maximum de temps de jeu, le buteur norvégien a préféré rejoindre le Borussia Dortmund, plutôt que de signer dans l'un des plus grands clubs d'Europe comme le Real Madrid. Malgré son échec sur ce dossier, Zidane envisagerait toujours de recruter Haaland. Et dans le cas où le Borussia Dortmund ne se qualifiait par pour la prochaine Ligue des Champions, le Ballon d'Or 98 pourrait avoir une grosse fenêtre de tir sur ce dossier. En effet, Erling Braut Haaland, lui-même, a laissé entendre qu'il allait pousser pour un départ l'été prochain si le BVB ne jouait pas la C1 en 2021-2022. Malgré tout, Zinedine Zidane ne serait pas assuré de rafler la mise dans un tel scénario. En effet, l'entraineur du Real Madrid devrait être soumis à une lourde concurrence l'été prochain si Erling Haaland était sur le départ. Comme l'a indiqué Mino Raiola dernièrement, il pourrait y avoir une lutte à 10 clubs pour son protégé. « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé". C'est comme dire : "y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton ?" », a confié l'agent d'Erling Haaland à la BBC . En plus du Real Madrid, le Bayern ferait partie de cette liste mentionnée par Mino Raiola. Questionné sur le sujet par Sport 1 , Herbert Hainer, président du conseil de surveillance bavarois, n'a pas nié et a fait clairement comprendre qu'il pourrait se jeter sur Erling Braut Haaland d'ici l'été 2022, date à laquelle il disposera d'une clause libératoire à 75M€.

«Nous continuerons à signer des jeunes joueurs aux capacités exceptionnelles, c'est certain»