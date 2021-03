Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti compte jouer un sale tour à Leonardo…

Publié le 6 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

En quête de renforts sur le flanc droit de la défense, Leonardo songerait à Santiago Arias, sous contrat avec l’Atlético de Madrid. Néanmoins, le directeur sportif du PSG n’est pas seul pour le Colombien.

Ce n’est plus vraiment un secret tant les informations fusent au sujet des volontés de Leonardo de voir un latéral droit concurrencer Alessandro Florenzi la saison prochaine. Car en effet, comme L’Équipe et CBS Sports l’ont récemment, le directeur sportif du PSG prévoirait déjà de lever l’option d’achat fixée à 9M€ dans l’accord convenu avec la Roma. Dans le cadre du prochain mercato, le PSG devrait donc être sur le marché pour un nouvel arrière latéral et surveillerait l’évolution des pistes Hector Bellerin et Elseid Hysaj. Mais là ne se limiteraient pas les intérêts du PSG.

Everton également dans le coup pour Santiago Varias