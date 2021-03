Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit le feu vert pour cette piste défensive !

Publié le 5 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

De retour dans le viseur de Leonardo après l’échec de l’été dernier, Hector Bellerin pourrait bel et bien être disponible sur le marché lors du prochain mercato pour le PSG. D’autant plus qu’Arsenal aurait déjà identifié son remplaçant.

Dernièrement, le nom d’Hector Bellerin a de nouveau été lié au PSG. En effet, CBS Sports a divulgué cette information en soulignant au passage la volonté de Leonardo de lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi et de recruter le latéral droit d’Arsenal, tout juste âgé de 25 ans, dans l’optique d’imposer une saine concurrence à l’international italien la saison prochaine. D’après ESPN , un gentlemen agreement aurait été passé entre Bellerin et Mikel Arteta l’été dernier au cours duquel l’entraîneur d’Arsenal lui aurait promis un bon de sortie à la fin de saison s’il acceptait de rester chez les Gunners . Si Hector Bellerin voulait toujours partir, Arsenal devra passer à la caisse. Et à en croire CBS , ce serait bel et bien le cas. Pour le remplacer, les dirigeants londoniens se pencheraient sérieusement sur Tariq Lamptey, arrière latéral de Brighton.

« Gardez un œil sur Arsenal, car il fait partie des clubs qui s'intéressent à Lamptey »