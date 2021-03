Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Liverpool pose une condition pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 mars 2021 à 7h45 par Th.B.

La prolongation de Kylian Mbappé n’étant toujours pas proche d’être réglée, son avenir continue donc de faire parler dans la presse. Hormis le Real Madrid, Liverpool est également intéressé par l’attaquant du PSG comme le correspondant de The Athletic l’a souligné. Mais une condition devrait être remplie pour qu’un transfert ait lieu.

Kylian Mbappé devrait être l’une des grandes attractions estivales, si ce n’est la plus grande en cas d’absence d’accord avec le PSG pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Pour le moment, il n’y aurait pas de grosses avancées à noter, bien que Leonardo ait assuré au micro de France Bleu Paris dernièrement qu’on se rapprochait du moment de la décision finale. Le Real Madrid serait le club le plus apte à convaincre Kylian Mbappé de troquer la tunique parisienne pour arborer un autre maillot sur ses épaules la saison prochaine. Néanmoins, le FC Barcelone ou encore Liverpool seraient également des options probables pour l’attaquant du PSG. Cependant, pour que les Reds réalisent une telle opération, il faudrait que l’un de ses trois avant-centres quitte le club de la Mersey à l’intersaison.

« Bien sûr que Liverpool est intéressé, mais… »