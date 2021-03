Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le retour d’Achraf Hakimi envisagé par Zidane ?

Publié le 5 mars 2021 à 7h30 par T.M.

Cet été, l’une des priorités du Real Madrid serait de recruter un arrière droit. Et pour cela, Zinedine Zidane pourrait bien faire appel à un ancien de la maison : Achraf Hakimi.

Lors du mercato estival, le Real Madrid ne se concentrera pas seulement sur le recrutement de grandes stars offensives à l’instar de Kylian Mbappé ou Erling Braut Haaland. Néanmoins, se renforcer défensivement serait également essentiel pour Zinedine Zidane, notamment au poste d’arrière droit. Et pour cela, comme l’a révélé Ok Diario , le Real Madrid ferait d’Aaron Wan-Bissaka, latéral de Manchester United, une priorité. Un dossier toutefois estimé à 70M€. Et alors que les Merengue n’auront pas des moyens illimités cet été, Zidane pourrait privilégier un autre dossier, celui menant à Achraf Hakimi.

Hakimi de retour ?