Mercato - Real Madrid : Une nouvelle priorité à 70M€ pour Zidane ?

Publié le 4 mars 2021 à 23h00 par T.M.

Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont aujourd’hui tout en haut de la liste des priorités de Real Madrid. Toutefois, derrière ces deux grands rêves madrilènes, Zinedine Zidane aurait d’autres besoins bien identifiés.

Lors du mercato estival, il pourrait y avoir un grand renouvellement au sein de l’effectif de Zinedine Zidane au Real Madrid. Et la défense madrilène pourrait bien afficher un tout nouveau visage. Alors que Sergio Ramos et Raphaël Varane ne sont pas sûr de rester au sein de la Casa Blanca, cela pourrait également bouger dans les couloirs de la défense. Selon les informations de OK Diario , à gauche, Ferland Mendy pourrait notamment être mis en concurrence avec Sergio Reguilon, qui pourrait venir remplacer Marcelo. Mais cela serait un dossier secondaire, au contraire du besoin à droite.

Objectif Wan-Bissaka ?