Mercato - Real Madrid : La confidence de Benzema sur le départ de Ronaldo

Publié le 4 mars 2021 à 21h10 par Th.B.

Attaquant indiscutable du Real Madrid, Karim Benzema est entré dans une autre dimension depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Le choix du Portugais a dicté cet énorme changement selon Benzema.

Avec Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a formé la redoutable BBC qui a remporté pas moins de quatre Ligues des champions ensemble faisant d’elle l’un des trio d’attaque les plus conquérants de l’historie du football européen. Aujourd’hui, il ne reste plus que Karim Benzema au Real Madrid, Gareth Bale ayant été prêté à Tottenham et étant bien parti pour une rallonger son aventure pour une saison supplémentaire alors que son contrat au Real Madrid court jusqu’en juin 2022. Cristiano Ronaldo a pour sa part décidé en 2018 de se lancer un nouveau défi après l’énième sacre européen de la Casa Blanca face à Liverpool. Le quintuple Ballon d’or s’en est donc allé du côté de la Juventus. Un départ que Karim Benzema a commenté pour El Pais.

« J'étais très heureux avec Cristiano »