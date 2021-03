Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme pression de Zidane pour l'avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 4 mars 2021 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos serait de plus en plus proche d'un départ du Real Madrid. Pour ne pas perdre son capitaine, Zinedine Zidane ferait le forcing pour qu'il prolonge.

Après 16 années de bons et loyaux services au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait prendre le large à la fin de cette saison 2020-2021. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine merengue se rapprocherait dangereusement d'un départ libre et gratuit l'été prochain. Alors qu'il peut déjà négocier avec l'écurie de son choix depuis le 1er janvier, Sergio Ramos serait suivi de près par le PSG, Manchester City et la Juventus. Et pour ne pas voir Sergio Ramos rejoindre l'un de ces cadors européens, Zinedine Zidane s'activerait en coulisses.

Zidane ferait le forcing pour Sergio Ramos