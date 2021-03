Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Marcelo, Mendy… Une grosse opération à 40M€ en prévision ?

Publié le 4 mars 2021 à 21h30 par T.M.

Du côté du Real Madrid, Ferland Mendy ne donnerait pas pleinement satisfaction, ce qui devrait inciter la Casa Blanca à bouger lors du prochain mercato estival.

Cet été, le Real Madrid risque de dynamiter le marché des transferts. En effet, Florentino Pérez et Zinedine Zidane verraient les choses en grand, rêvant notamment d’attirer deux des plus grandes stars du moment : Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. La Casa Blanca pourrait donc s’offrir une nouvelle attaque flamblant neuve, mais cela pourrait également bouger en défense. Et alors que Ferland Mendy et Marcelo sont actuellement les options de Zinedine Zidane au poste de latéral gauche, cela pourrait bien évoluer.

Reguilon pour concurrencer Mendy ?