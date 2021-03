Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman sait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 6 mars 2021 à 1h00 par H.G.

Alors que son avenir au FC Barcelone pourrait actuellement s’écrire en pointillés, Ronald Koeman sait désormais à quoi s’en tenir si jamais Joan Laporta est élu président du club catalan ce dimanche.

Arrivé l’été dernier à la place de Quique Setién, Ronald Koeman est déjà dans l’incertitude quant à son avenir sur le banc du FC Barcelone. Il faut dire que le club catalan ne traverse pas une saison facile, rythmée entre inconstance et performances décevantes à l’image de la cuisante défaite 4-1 au Camp Nou face au PSG pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Dans ce contexte, il est annoncé que la continuité de Ronald Koeman au Barça est tout sauf garantie, et ce d’autant plus depuis que le candidat Victor Font a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il aimerait bien voir Xavi le remplacer à ce poste. Cependant, l’entraineur néerlandais peut au moins être rassuré sur un point : si Joan Laporta est élu, ce dernier lui laissera sa chance.

« Tout dépend des résultats et du jeu »