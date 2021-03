Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un géant de Premier League s’attaque à une pépite de Koeman !

Publié le 5 mars 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que le jeune Ilaix Moriba a fait bonne impression lorsque Ronald Koeman a fait appel à lui dernièrement, le milieu du FC Barcelone aurait tapé dans l’oeil de Manchester United.

Le moins que l’on puisse dire est que Ronald Koeman compte sur les jeunes du FC Barcelone. En effet, l’entraineur néerlandais n’hésite pas à s’appuyer sur eux depuis son arrivée, comme en attestent les apparitions d’Ansu Fati, de Pedri, de Ronald Araujo, de Riqui Puig ainsi que d’Oscar Mingueza. Et suivant la même logique, Ronald Koeman a décidé de lancer dans le grand bain Ilaix Moriba samedi dernier face au Séville FC lors de la victoire 2-0 du FC Barcelone. Le milieu de 18 ans a alors été l’auteur d’une belle performance, et cela ne serait pas passé aperçu en Europe…

Manchester United et le RB Salzbourg intéressés par Ilaix Moriba, mais…