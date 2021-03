Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait une cible improbable pour oublier Haaland !

Publié le 5 mars 2021 à 12h00 par A.D.

En grande difficulté sur le plan financier, le Barça n'aurait presque aucune chance de s'offrir Erling Haaland. Dans cette optique, le club emmené par Ronald Koeman pourrait se rabattre sur Albert Braut Tjåland... le cousin du buteur du Borussia Dortmund.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait dans le viseur des plus grandes écuries européennes, et notamment du Real Madrid, du Bayern, de Manchester United, City, Chelsea et du FC Barcelone. Toutefois, en ce qui concerne le club catalan, la tâche serait on ne peut plus compliquée. A tel point que Ronald Koeman pourrait finalement se tourner vers une autre piste. Et cette nouvelle cible serait un membre de la famille d'Erling Braut Haaland.

Le cousin d'Erling Haaland dans le viseur du Barça ?

Selon les informations de Francesc Aguilar, divulguées sur son compte Twitter , il serait presque impossible pour le FC Barcelone de s'offrir Erling Braut Haaland. Fortement touchée par la crise provoquée par le coronavirus, l'écurie blaugrana n'aurait pas les ressources nécessaires pour boucler une telle opération. Ainsi, à en croire le journaliste, le Barça pourrait finalement aller voir ailleurs. Et le prochain nom que Ronald Koeman pourrait inscrire sur ses tablettes ne serait autre que le cousin d'Erling Braut Haaland, à savoir Albert Braut Tjåland. Agé de 17 ans, l'attaquant norvégien évolue à Molde où il a marqué 64 buts en 37 matchs.