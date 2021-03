Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La bataille royale aura bien lieu pour Haaland !

Publié le 5 mars 2021 à 10h30 par D.M.

Le Real Madrid devrait affronter la concurrence de plusieurs équipes de Premier League dans le dossier Erling Braut Haaland. Manchester City, Manchester United et Chelsea sont annoncés comme les prétendants les plus sérieux.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait quitter l'Allemagne dans un avenir plus ou moins proche. Auteur d'une saison majuscule, l'attaquant norvégien devrait être au centre de l'actualité lors du prochain mercato estival puisque de nombreuses équipes pourraient tenter de le recruter. Son agent, Mino Raiola, avait reconnu il y a quelques jours, que dix clubs avaient la capacité financière de passer à l'action dans le dossier Haaland : « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé" ».

Plusieurs équipes anglaises sur Haaland