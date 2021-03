Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Xavi Simons sur sa situation !

Publié le 5 mars 2021 à 13h10 par T.M.

A 17 ans, Xavi Simons a enfin été lancé dans le grand bain. Ayant fait ses débuts avec le PSG, le Néerlandais espère désormais aller plus loin avec le club de la capitale où il est très heureux.

A l’été 2019, le PSG jouait un nouveau vilain tour en chipant Xavi Simons au FC Barcelone. Sous le feu des projecteurs à La Masia, le Néerlandais a toutefois préféré continuer sa formation dans la capitale française et cela commence à payer. En effet, le milieu de terrain a disputé ses premières minutes en pro face à Caen. Lancé dans le grand bain par Mauricio Pochettino, Xavi Simons pourrait d’ailleurs être de plus en plus utilisé au PSG, où une place plus importante pourrait être accordée aux jeunes. D’ailleurs, Leonardo semble fonder beaucoup d’espoirs sur l’ancien du Barça, se concentrant actuellement sur sa progression.

« Je suis très heureux au PSG »