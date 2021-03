Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une grosse décision pour Xavi Simons !

Publié le 4 mars 2021 à 22h15 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Xavi Simons ne devrait pas faire ses valises de sitôt. S'il n'a pas encore formulé la moindre offre à la pépite de Pochettino, Leonardo envisagerait tout de même de la prolonger.

Arrivé du FC Barcelone à l'été 2019, Xavi Simons a joué ses premières minutes avec le PSG grâce à Mauricio Pochettino. Après avoir lancé la pépite de 17 ans dans le grand bain à Caen en Coupe de France (0-1, le 10 février), le coach argentin lui a fait passer un message fort. « Xavi Simons s'est bien entraîné avec nous. C'est un garçon avec beaucoup de caractère et de personnalité. Il ne devient pas nerveux. Et il a la qualité et le déséquilibre. Son agressivité est importante pour développer une carrière dans un club comme le PSG. Il n'est pas Iniesta ou Xavi mais il a 17 ans, il doit évoluer, il a du potentiel et nous voyons un avenir pour lui. S’il continue sur cette voie » , a déclaré Mauricio Pochettino à la Onda Cero . Alors que son coach est séduit par Xavi Simons, Leonardo ne compte en aucun cas se séparer de lui dans un avenir proche.

Xavi Simons bientôt prolongé par le PSG ?

Selon les informations de Bruno Salomon, divulguées sur son compte Twitter ce jeudi soir, Leonardo n'a pas l'intention de laisser filer Xavi Simons de sitôt. Alors que la pépite de 17 ans sera en fin de contrat le 30 juin 2022, le directeur sportif du PSG voudrait la voir s'inscrire sur la durée au sein du club de la capitale. Dans cette optique, Leonardo aurait prévu de prolonger Xavi Simons, selon le journaliste de France Bleu Paris . Toutefois, le PSG n'aurait pas encore fait la moindre proposition au joueur en ce sens. A suivre...