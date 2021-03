Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça met en place un plan colossal pour Lionel Messi !

Publié le 5 mars 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta espère conserver Lionel Messi dans son effectif la saison prochaine. Et pour tenter de le convaincre, celui qui fut dirigeant du club catalan entre 2003 et 2010 pourrait tenter de recruter Erling Braut Haaland.

La campagne présidentielle au FC Barcelone touche à sa fin. Ce dimanche, les socios voteront et éliront le prochain président du club catalan. Qui de Joan Laporta, Victor Font ou de Toni Freixa accèdera au poste tant convoité ? Une chose est sûre, le prochain dirigeant ne devrait pas traîner, tant les soucis du FC Barcelone sont nombreux. La formation blaugrana traverse, en effet, l’une de ses plus grosses crises financières et le successeur de Josep Maria Bartomeu devra trouver des solutions pour résoudre ses problèmes économiques. Mais la situation délicate que traverse le club catalan ne doit pas l’empêcher d’avoir de grandes ambitions. Le prochain président aura également pour mission de redresser une équipe, qui a perdu de sa superbe. Pour cela, il compte bien s’appuyer sur Lionel Messi, dont l’avenir préoccupe énormément en interne. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’attaquant de 33 ans n’a toujours pas allongé son bail avec le FC Barcelone et un départ pourrait intervenir à la fin de la saison. Courtisé par le PSG et Manchester City, Lionel Messi voudrait attendre la fin de cet exercice avant d’annoncer publiquement sa décision. L’avenir de l’international argentin devrait être l’une des priorités du prochain président comme l’a annoncé Joan Laporta ce vendredi.

« Je suis convaincu qu'il aimera la proposition qu'il lui sera faite »

Président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, Joan Laporta espère récupérer son poste de dirigeant ce dimanche à l’issue des élections. Porche de Lionel Messi, l’homme de 58 ans s’est donné pour mission de le conserver la saison prochaine. « Aujourd'hui, j'ai rêvé qu'il allait rester. Je ne me souviens pas beaucoup des rêves, mais après le match d'hier j'ai pensé : il doit rester, il doit nous aider, et il sait qu'avec moi, quand ce sera le moment de finir sa carrière sportive, il partira par la grande porte. Ce sera l'un de mes objectifs prioritaires. Je l'aime trop pour ne pas essayer de le garder au Barça, pour l'empêcher d'aller dans les clubs d'État. Où fera-t-il mieux qu'au Barça ? Nulle part. Et avec le Barça avec moi en tant que président, encore plus. Oui c'est vrai que les autres candidats n'ont pas la relation que j'ai avec Leo. J'ai une très bonne relation avec lui, nous nous respectons et j'ai toujours voulu le meilleur pour lui » a-t-il confié dans un entretien à Esportiu . Pour tenter de le conserver, Laporta compte bien lui faire une proposition XXL, tout en prenant en compte des difficultés économiques du club : « Ce que je crois, c'est qu'avec moi, il aura beaucoup plus confiance en lui pour rester. Je suis convaincu qu'il aimera la proposition qu'il lui sera faite (…) Sur le plan économique, nous ne pourrons pas concurrencer les offres qu'il aura, mais nous ferons un effort dans la mesure de nos moyens » . Et pour le convaincre, le candidat à la présidence a une idée en tête.

Laporta souhaite recruter Haaland pour rassurer Messi