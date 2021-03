Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi sur le point de prendre une énorme décision pour son avenir ?

Publié le 5 mars 2021 à 10h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG ou encore de Manchester City, Lionel Messi serait plus proche que jamais de rester au FC Barcelone la saison prochaine.

Lionel Messi doit faire un choix. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin prochain, l'attaquant argentin doit trancher et décider s'il quitte le club catalan à l'issue de la saison. Agé de 33 ans, le joueur, déjà proche d'un départ lors du dernier mercato estival, hésiterait à prolonger son contrat et sa carrière au sein de la formation blaugrana . Le PSG et Manchester City sont annoncés comme les club européens les plus intéressés par Lionel Messi, qui serait sur le point de prendre une décision définitive au sujet de son avenir.

Messi prêt à rester au FC Barcelone ?