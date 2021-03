Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vent a tourné dans le feuilleton Messi…

Publié le 5 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’il semblait être bien parti pour claquer la porte du FC Barcelone en fin de saison, soit à l’expiration de son contrat, Lionel Messi pourrait finalement décider de prolonger au Barça contre toute-attente. Et le candidat aux présidentielles Victor Font a expliqué pourquoi.

Lionel Messi au PSG ? Messi à Manchester City ? Pendant de longues semaines, les spéculations autour de son avenir ont été étalées dans la presse. Cependant, ces derniers temps, on se rapprocherait d’une prolongation au Barça , son contrat expirant en juin prochain. Les élections présidentielles ont lieu dimanche et si Joan Laporta venait à être élu par les socios blaugrana, Lionel Messi accepterait de rallonger son aventure catalane comme le10sport.com vous l’a assuré le 9 février dernier. Autre candidat à la présidence, Victor Font a confirmé cette tendance.

« Nous avons de bonnes nouvelles à donner »