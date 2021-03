Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole en remet une couche sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 5 mars 2021 à 8h45 par D.M.

Intéressé également par Erling Braut Haaland, le Real Madrid aurait toujours comme grande priorité de recruter Kylian Mbappé. Le club espagnol espère que le PSG acceptera de négocier son départ.

Le suspense pourrait prendre fin dans les prochains jours. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas décidé s’il prolongeait son bail avec le club parisien. Toutefois, selon la presse espagnole, Leonardo aurait demandé à l’attaquant français de lui donner une réponse à l’issue du huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone mercredi prochain. S’il décidait de ne pas continuer l’aventure avec le PSG et de quitter le club à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’aura pas de mal à trouver une nouvelle formation. Liverpool ferait partie des équipes intéressées, tout comme le Real Madrid.

Mbappé reste la grande priorité du Real Madrid