Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Mohamed Salah ?

Publié le 5 mars 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir incertain de Mohamed Salah du côté de Liverpool fait couler beaucoup d’encre puisque le Real Madrid serait notamment sur les rangs, l’agent de l’attaquant égyptien a lâché un tweet très énigmatique jeudi soir…

« Si vous me le demandez, je dis que je veux rester ici aussi longtemps que possible, mais comme je l'ai déjà dit, c'est entre les mains du club », indiquait Mohamed Salah en janvier dernier sur son avenir avec Liverpool, alors que le contrat de l’attaquant égyptien court jusqu’en juin 2023 chez les Reds . En clair, Salah reste donc très énigmatique sur son futur, d’autant que plusieurs grosses écuries espagnoles comme le Real Madrid et le FC Barcelone sont annoncées sur ses traces depuis plusieurs mois. Et un nouvel épisode pourrait relancer le feuilleton Salah…

L’agent de Salah agacé par Liverpool ?

Jeudi soir, alors que Liverpool s’est incliné à domicile contre Chelsea (0-1) en Premier League, Jürgen Klopp a décidé de sortir Mohamed Salah à l’heure de jeu pour le remplacer par Alex Oxlade-Chamberlain. Un choix qui n’a visiblement pas été digéré par Ramy Abbas Issa, l’agent de l’attaquant égyptien, s’exprimant via un tweet très court mais qui en dit long sur son agacement. Reste à savoir si cet épisode aura un impact direct sur l’avenir de Mohamed Salah…