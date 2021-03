Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit-il vraiment se séparer de Payet et Mandanda ?

Publié le 5 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Plus que jamais aux commandes à l’OM, Pablo Longoria pourrait préparer une énorme révolution avec Dimitri Payet et Steve Mandanda puisqu’un départ pourrait être à l’ordre du jour. Faut-il alors se séparer des deux internationaux français ?

Du côté de l’OM, les choses allaient de plus en plus mal ces derniers mois. Et face à cela, Frank McCourt a décidé de trancher dans le vif pour tenter de repartir sur de bonnes bases. Ainsi, l’Américain a notamment décidé de confier les clés de son club à Pablo Longoria. Arrivé cet été en tant que « Head of Football », l’Espagnol a été promu, remplaçant Jacques-Henri Eyraud au poste de président. Avec des pouvoirs accrus à l’OM, Longoria va donc pouvoir mettre en place un énorme projet et cela pourrait notamment se faire sans deux des stars actuellement du club phocéen, à savoir Steve Mandanda et Dimitri Payet.

Plus de place pour Payet et Mandanda ?

Lors des dernières années, Dimitri Payet et Steve Mandanda ont été deux des joueurs qui ont comptés à l’OM. Une importance qui s’est d’ailleurs vérifiée l’été dernier quand le Réunionnais prolongé « à vie » avec le club phocéen tandis que le portier a lui aussi paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2024. L’OM comptait donc sur Payet et Mandanda sur le long terme, mais Longoria ne le verrait pas forcément du même oeil. En effet, selon les derniers échos, le néo-président marseillais ne compterait pas sur les deux trentenaires pour bâtir un nouveau projet sur la Canebière. Un départ se profile-t-il donc ? A suivre…



Alors, Longoria doit-il se séparer de Payet et Mandanda ?