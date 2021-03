Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez envoie un message clair à Longoria pour son avenir !

Publié le 5 mars 2021 à 18h10 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'OM, Alvaro Gonzalez a annoncé en conférence de presse qu'il souhaitait poursuivre sa carrière au sein du club marseillais.

Alvaro Gonzalez connait à l’OM sa première expérience en dehors de son Espagne natal. Après des passages à Saragosse, à l’Espanyol Barcelone et à Villarrael, le défenseur avait décidé en juillet 2019 de rejoindre la Ligue 1. Arrivé à Marseille sous la forme d’un prêt, Alvaro Gonzalez avait vu l’OM lever l’option d’achat présente dans son contrat et fixée à 4M€. Agé de 31 ans, le joueur s’est vite imposé comme un leader au sein du vestiaire de l’OM. Epanoui au sein de la formation phocéenne, malgré les difficultés rencontrées dernièrement par la formation, Alvaro Gonzalez s'est exprimé sur son avenir et a envoyé un message clair au nouveau président, Pablo Longoria.

« Oui je veux rester ici »