Mercato - OM : Longoria annonce la couleur pour le futur recrutement de l’OM !

Publié le 5 mars 2021 à 7h15 par T.M.

Ayant désormais plus de responsabilités à l’OM, Pablo Longoria va notamment être très attendu concernant le recrutement phocéen. Et à ce sujet, le président marseillais a donné certains indices.

Nommé président de l’OM, Pablo Longoria a désormais la responsabilité de bâtir le futur projet du club phocéen. De passage à Marseille ces derniers jours, Frank McCourt l’a bien fait savoir, il s’en remet à l’Espagnol pour aller le plus haut possible. A quoi faut-il alors s’attendre avec Longoria, notamment en ce qui concerne le futur recrutement ? Avec Luis Henrique et Franco Tongya, l’ancien « Head of Football » de l’OM a montré qu’il pourrait se tourner vers de jeunes talent en devenir afin notamment de faire du trading et réaliser de grosses plus-values à l’avenir. Néanmoins, Pablo Longoria l’assure, son projet ne reposera pas uniquement sur cette politique.

« Il faut travailler dans l’équilibre »