Mercato - OM : Le message fort de Longoria sur son rôle de président !

Publié le 5 mars 2021 à 1h45 par T.M.

A seulement 34 ans, Pablo Longoria se retrouve aujourd’hui président de l’OM. Ayant connu une ascension folle, l’Espagnol s’est confié sur ses nouvelles fonctions.

Pour repartir sur de bonnes bases, Frank McCourt a opéré de gros changements à l’OM. Et aujourd'hui, Pablo Longoria est le nouvel homme fort du club phocéen. Arrivé à l’été en tant que « Head of Football », le voilà maintenant président, ayant remplacé Jacques-Henri Eyraud à la tête de l’OM. Anciennement en charge du recrutement à la Juventus ou à Valence, Longoria se voit désormais confier un poste avec de plus grandes responsabilités.

« Je n'ai jamais eu peur de mes possibilités »