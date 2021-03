Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace se profilerait pour ce coup à 0€ !

Publié le 4 mars 2021 à 23h15 par Th.B.

En quête d’un nouveau latéral droit, le PSG songerait à Elseid Hysaj, dont le contrat court jusqu’en juin prochain au Napoli. Néanmoins, Arsenal serait susceptible de jouer un sale tour à Leonardo dans ce dossier.

Certes, Mauricio Pochettino dispose de Colin Dagba et de Thilo Kehrer, défenseur central de formation, pour concurrencer Alessandro Florenzi au poste de latéral droit. Néanmoins, selon CBS Sports , Leonardo chercherait à recruter un nouvel arrière latéral en marge du prochain mercato. Plusieurs profils ont été annoncés dans la presse ces derniers temps à l’instar d’Hector Bellerin et d’Elseid Hysaj notamment. Le défenseur du Napoli pourrait être le joli coup du directeur sportif du PSG, étant libre de tout contrat à compter du mois de juin. L’OM serait également sur les rangs pour s’attacher les services de l’Albanais. Cependant, un grand nom de Premier League pourrait aussi faire irruption da ce dossier.

Vers une offensive d’Arsenal pour Hysaj ?