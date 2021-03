Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche une grosse précision pour Arkadiusz Milik !

Publié le 4 mars 2021 à 19h45 par T.M.

Alors qu’un départ d’Arkadiusz Milik de l’OM est déjà évoqué, Pablo Longoria a tenu à répondre à certaines rumeurs à ce sujet.

Pourrait-on déjà voir Arkadiusz Milik quitter l’OM ? Selon les différents échos, notamment en provenance d’Italie, cela pourrait bien être le cas. En effet, le Polonais, prêté avec obligation d’achat par Naples, disposerait d’une clause libératoire à hauteur de 12M€. De quoi forcément ouvrir la porte à un hypothétique départ de Milik en fin de saison. Mais ce jeudi, lors d’une interview pour France Bleu , Pablo Longoria a mis les choses au point, lâchant : « Milik à l'OM la saison prochaine? Ça dépend de la situation économique du marché. On veut construire l'avenir avec lui. Il appartient à l'OM. Je suis le premier surpris par ce qui est dit dans les médias ».

« On a vu beaucoup de choses sans fondement »