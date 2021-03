Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour cette pépite de Pochettino !

Publié le 4 mars 2021 à 22h45 par H.G.

Auteur de belles performances avec les jeunes du PSG, Daniel Labila se serait vu proposer un contrat professionnel par le club de la capitale. Toutefois, rien ne serait encore gagné pour autant pour Leonardo dans ce dossier, bien au contraire.

Habitué à subir un exode de ses jeunes, le PSG ne compte pas laisser ce scénario se produire une nouvelle fois l’été prochain, même s’il y sera très certainement confronté avec Kays Ruiz. En effet, le jeune milieu né à Lyon arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et devrait s’en aller dans la mesure où il n’aurait pas été convaincu par le projet qui lui a été présenté. Cependant, cet échec ne remettrait en rien en question la stratégie du PSG avec ses jeunes, dont il souhaiterait conserver les meilleurs éléments.

Ça discute pour Daniel Labila, mais…