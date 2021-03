Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce du clan Allegri sur son avenir !

Publié le 5 mars 2021 à 0h30 par A.D.

Alors que le nom de Massimiliano Allegri revient du côté du Real Madrid, l'agent de l'entraîneur italien a fait le point sur son avenir.

Auteur de performances en dents de scie cette saison, Zinedine Zidane aurait pu être évincé à deux reprises. Alors qu'il a sauvé sa peau à chaque fois qu'il était menacé ces derniers mois, le technicien du Real Madrid ne serait pas pour autant totalement sorti d'affaire aujourd'hui. En effet, Florentino Pérez pourrait décider de se séparer de son technicien français à l'issue de la saison. Et pour remplacer Zinedine Zidane, le président du Real Madrid aurait déjà plusieurs noms en tête, dont Massimiliano Allegri. Alors que le technicien italien aurait également la cote en Italie, et notamment du côté de l'Inter, de l'AS Rome et de Naples, son agent Giovanni Branchini a donné des indications sur son avenir.

«Allegri attend un projet qui le convaincra»