Mercato - OM : De nouveaux investissements de McCourt ? La réponse de Longoria !

Nouveau président de l’OM, Pablo Longoria a accordé un entretien à France Bleu Provence au cours duquel il s’est longuement attardé sur l’attachement de Frank McCourt pour le club phocéen en soulevant la question de futurs investissements.

À l’instar du regretté Pape Diouf qui était passé de manager général à président, Pablo Longoria a connu une ascension fulgurante dans la hiérarchie de l’OM. Arrivé l’été dernier en tant que directeur du football, Longoria a apporté satisfaction que ce soit l’été dernier et cet hiver sur le marché des transferts, renforçant considérablement l’Olympique de Marseille avec des moyens limités. Afin de répondre à la bronca des supporters et de remettre de l’ordre en interne, Frank McCourt a décidé de nommer Pablo Longoria président de l’OM et d’envoyer Jacques-Henri Eyraud au sein du conseil de surveillance. Cette semaine, l’Espagnol fait sa tournée des médias, que ce soit sur RMC et France Bleu Provence ce jeudi. L’occasion pour lui d’évoquer l’implication du propriétaire de l’OM et sa position sur la situation économique du club marseillais. « Si McCourt va investir de nouveau ? Ça, c'est une bonne question. C'est une personne ambitieuse. Je crois que nous devons le convaincre du projet. Les trois derniers jours qu'il a passé ici, il est tombé amoureux de la ville, du club. Il était déjà amoureux du club mais surtout il a vu que c'était un club avec beaucoup de potentiel, beaucoup de passion, beaucoup de possibilités pour faire quelque chose de solide pour le futur. C'est normal de poser la question de plus d'investissements ou pas d'investissements. Je crois qu'on doit sortir de cette perspective de vouloir toujours mettre de l'argent. On doit trouver à l'intérieur d'un club tous les moyens pour le faire grandir, pour faire changer les choses. Je vous donne un exemple pratique : à Valence, on a augmenté le budget de 87 millions à pratiquement 200 millions d'euros. Cela veut dire que la performance sportive est supportée par un projet, c'est à dire ensuite la possibilité d'un club ». Voici le premier message que Pablo Longoria a livré au micro de France Bleu Provence au sujet des potentiels investissements futurs de Frank McCourt. Le nouveau président de l’OM a par la suite expliqué qu’il comptait proposer au propriétaire américain du club phocéen le meilleur projet possible.

