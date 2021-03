Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point de Larguet sur son avenir !

Publié le 5 mars 2021 à 15h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur du Stade Malherbe de Caen, Nasser Larguet a indiqué, en conférence de presse, qu’il devrait rester à l’OM la saison prochaine.

Responsable du centre de formation, Nasser Larguet a été plongé dans le grand bain de la Ligue 1 après la démission d’André Villas-Boas. Pablo Longoria a décidé de confier les rênes de l’équipe première au technicien en attendant de trouver un nouvel entraîneur. Un intérim qui touche à sa fin puisque Jorge Sampaoli devrait faire ses débuts face à Rennes mercredi prochain. Quant à Nasser Larguet, il devrait reprendre son rôle au sein du centre de formation, mais un départ à la fin de la saison ne serait pas exclu si l’on en croit les informations de L’Equipe . Selon le quotidien, le formateur pourrait prendre la direction de Caen où il pourrait reprendre en main le centre de formation.

« Je me projette sur les saisons à venir »