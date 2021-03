Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez se prononce sur l’arrivée de Sampaoli !

Publié le 5 mars 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il s’apprête à découvrir une toute nouvelle méthode de travail avec Jorge Sampaoli à l’OM, Alvaro Gonzalez valide la nomination de l’entraîneur argentin.

La semaine prochaine, une fois que Jorge Sampaoli aura respecté ses sept jours d’isolement liés à son atterrissage en France mardi, l’OM pourrait donc découvrir son nouvel entraîneur qui est arrivé de l’Atletico Mineiro. Un nouveau challenge et surtout une toute nouvelle méthode qui attendent donc le vestiaire marseillais, et Alvaro Gonzalez s’en réjouit d’avance comme l’a indiqué le défenseur espagnol de l’OM en conférence de presse ce vendredi.

« Hâte de commencer avec lui »