Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait lâché une bombe en interne !

Publié le 5 mars 2021 à 13h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais en interne, il aurait affiché une étonnante priorité.

Plus le temps passe et plus la situation devient urgente. En effet, alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin 2022, le PSG attend une réponse claire de son attaquant, comme Leonardo l'a fait savoir au micro de France Bleu : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point ». Il faut dire que si le Champion du monde ne prolonge pas, le PSG devra envisager son départ et préparer sa succession.

Mbappé annonce que sa priorité est Liverpool