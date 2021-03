Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'Ousmane Dembélé bientôt fixé ?

Publié le 5 mars 2021 à 13h00 par D.M.

Performant ces dernières semaines sous le maillot du FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait prochainement prolonger son contrat avec l’équipe catalane. Les négociations devraient débuter après les élections présidentielles.

Recruté par le FC Barcelone durant l’été 2017 contre un chèque de 135M€, Ousmane Dembélé a longtemps été freiné par les blessures. Débarrassé de ses problèmes physiques cette saison, le Français semble enfin s’épanouir en Catalogne. L’ailier droit enchaîne les rencontres sous les ordres de Ronald Koeman et se montre performant. Dembélé a notamment inscrit ce mercredi un but important face au FC Séville en demi-finale retour de Coupe du Roi. Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde traverse une période faste et pourrait bien rester encore de nombreuses années au FC Barcelone.

Prolongation en vue pour Dembélé