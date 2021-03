Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino a recalé le Barça !

Publié le 5 mars 2021 à 11h15 par A.M.

Malgré l'intérêt du FC Barcelone, Juan Bernat aurait toujours fait du PSG sa grande priorité, au point d'être plus proche que jamais d'entériner un accord pour une prolongation.

« On arrive au bon moment je pense, même chose pour Di Maria et Bernat. Ce sont les quatre dossiers dont on discute. L'idée, c'est d'y arriver le plus vite possible, car de notre côté, on a l'intention de les renouveler tous les quatre ». Leonardo l'a récemment confié au micro de France Bleu , l'objectif est de prolonger le plus rapidement Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria et Juan Bernat. Des dossiers qui semblent avoir connu des avancées positives ces dernières semaines, à commencer par l'international espagnol qui serai très proche d'un accord avec le PSG, comme le révèle Le Parisien ce vendredi.

Bernat a toujours fait du PSG sa priorité

Et pourtant, toujours d'après le quotidien francilien, le FC Barcelone s'est positionné pour tenter d'attirer Juan Bernat libre en vue de la saison prochaine. Toutefois, malgré l'irruption du Barça, le défenseur espagnol n'a jamais dévié de son objectif, à savoir prolonger son contrat à Paris. Sa priorité a toujours été le PSG et il n'a jamais répondu à l'intérêt catalan. Les discussions ont simplement été ralenties par l'enjeu salarial. Juan Bernat touche environ 4,5M€ brut par an et entre sa rupture des ligaments croisés et la situation économique actuelle, ses revenus ont donc fait l'objet d'intenses négociations entre Leonardo et les représentants de l'ancien latéral du Bayern Munich. Mais cela ne l'empêchera pas de prolonger au PSG.