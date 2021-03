Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé un dossier brûlant !

Publié le 5 mars 2021 à 9h15 par A.M.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Juan Bernat devrait prolonger son contrat avec le PSG bien qu'il ait connu une saison quasi-blanche suite à rupture des ligaments croisés subie contre le FC Metz en septembre dernier.

La gestion des contrats des joueurs du PSG est la priorité de Leonardo. Et pour cause, en plus de Neymar et Kylian Mbappé dont les contrat prennent fin en juin 2022, le club de la capitale voit plusieurs de ses éléments arriver au terme de leur engagement le 30 juin prochain. C'est le cas d'Angel Di Maria, Julian Draxler et Juan Bernat. « On arrive au bon moment je pense, même chose pour Di Maria et Bernat. Ce sont les quatre dossiers dont on discute. L'idée, c'est d'y arriver le plus vite possible, car de notre côté, on a l'intention de les renouveler tous les quatre », confiait d'ailleurs récemment Leonardo à ce sujet au micro de France Bleu . Et visiblement, les discussions avec Juan Bernat avancerait de façon positive.

Juan Bernat va prolonger au PSG