Mercato - PSG : Le Barça a bien tenté un coup à 0€ à Paris !

Publié le 5 mars 2021 à 10h15 par A.M.

Alors que les discussions concernant une prolongation du contrat de Juan Bernat semblent bien engagées, le FC Barcelone aurait bien tenté sa chance. En vain.

Parmi les dossiers brûlants du Paris Saint-Germain, la prolongation de Juan Bernat semble bien avancée. En effet, ce vendredi, Le Parisien a révélé que les deux parties étaient proches d'un accord afin de poursuivre l'aventure commune entamée durant l'été 2018. Bien que l'international espagnol souffre d'une rupture des ligaments croisés depuis le mois de septembre, le PSG semble bien décidé à conserver l'ancien joueur du Bayern Munich. L'officialisation pourrait même intervenir dans les prochaines semaines.

Le Barça a tenté le coup pour Bernat