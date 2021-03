Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Real Madrid a les idées claires !

Publié le 5 mars 2021 à 9h45 par D.M.

Grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait prendre la décision de prolonger son aventure au PSG. Dans ce cas, le club espagnol pourrait accepter d’entamer des négociations avec le Borussia Dortmund au sujet d’Erling Braut Haaland.

Dans quelle équipe évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Le suspense reste entier, alors qu’une réponse est attendue dans les prochains jours. La presse espagnole indiquait récemment que Leonardo commencerait à perdre patience et espèrerait une réponse de son joueur à l’issue du huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone ce mercredi. Les dirigeants parisiens se montreraient confiants, mais un départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, et notamment au Real Madrid, ne serait pas exclu. As annonce ce vendredi que l’attaquant demeure la grande priorité de Florentino Perez. Toutefois, la formation merengue serait prêt à activer un plan B si l’international français décide de rester au PSG.

Haaland, un plan B du Real Madrid