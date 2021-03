Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a reçu une énorme proposition !

Publié le 5 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement en négociations avec la direction du PSG pour une prolongation de contrat, Kylian Mbappé aurait reçu une grosse proposition.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’attaquant français devra faire un choix décisif dans les mois à venir, et deux options s’offrent à lui : prolonger son bail, ou bien envisager un transfert dès le prochain mercato estival puisque Leonardo ne prendre pas le risque de le voir quitter le PSG libre dans un an. Et la direction parisienne a plus que jamais pris le dossier en main…

Une grosse offre formulée à Mbappé ?

Comme l’a annoncé Mundo Deportivo jeudi, le PSG aurait formulé une offre de prolongation de deux années supplémentaires à Kylian Mbappé, avec plusieurs promesses à la clé : la première sur l’aspect sportif, en rappelant d’ailleurs à l’attaquant tricolore que le club avait atteint la finale de la Ligue des Champions la saison passée. La seconde promet une hausse de salaire conséquente à Mbappé. Et enfin, au même titre que son compère Neymar, le numéro 7 du PSG se serait vu promettre un rôle d’ambassadeur de la Coupe du monde 2022 au Qatar s’il décide de prolonger au Parc des Princes.