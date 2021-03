Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le Qatar aurait tranché !

Publié le 5 mars 2021 à 19h10 par A.D. mis à jour le 5 mars 2021 à 19h15

Alors que la Juventus pourrait vendre Cristiano Ronaldo pour sortir de la zone rouge financièrement, le PSG serait bien placé pour récupérer la star portugaise. Toutefois, Lionel Messi resterait la grande priorité de Leonardo.

A la peine sur le plan financier à cause de la crise liée au coronavirus, la Juventus aurait décidé de se séparer de Cristiano Ronaldo. Pour faire une économie de 31M€ par an et alléger considérablement sa masse salariale, Andrea Pirlo se serait résolu à vendre son numéro 7 d'après Sport Mediaset . En cas de départ, Cristiano Ronaldo aurait deux pistes concrètes : le PSG et l'Inter Miami. Et en ce qui concerne le club de la capitale, Leonardo pourrait privilégier Lionel Messi à la star portugaise.

Leonardo préférerait Lionel Messi à Cristiano Ronaldo