Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse décision du Real Madrid pour Mbappé se confirme !

Publié le 5 mars 2021 à 17h45 par B.C.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé reste la grande priorité du Real Madrid. Ce vendredi, le quotidien AS a indiqué que l’attaquant français était le choix numéro 1 des Merengue pour cet été, une information qui se confirme.

Tout le monde attend la décision de Kylian Mbappé au sein du PSG. Alors que les discussions pour sa prolongation traînent en longueur, Leonardo a récemment indiqué que le moment était venu pour le champion du monde tricolore de trancher, et Mauricio Pochettino en a rajouté une couche ce vendredi en conférence de presse. « Sans aucun doute le club et moi voulons qu'il reste. C'est toujours une décision de deux parties, le club et le joueur. C'est un joueur très important pour l'équipe. J'espère qu'il restera ici de nombreuses années ici », a indiqué l’Argentin. Il faut dire que le temps presse, puisque le bail de Kylian Mbappé arrivera à terme en juin 2022 et le Real Madrid se tient prêt à passer à l’action dès l’été prochain comme l’indiquait AS ce vendredi. Une information confirmée par la Cuatro .

La priorité est donnée sur Mbappé