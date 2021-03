Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barcelone... Le feuilleton Haaland est lancé !

Publié le 5 mars 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Auteur d’une nouvelle saison de qualité au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est courtisé par les plus grands clubs européens, déterminées à s’attacher les services de la star de demain.

Le Borussia Dortmund a eu le nez creux en recrutant Erling Braut Haaland. Après avoir marqué les esprits à Molde et au RB Salzbourg, l’attaquant norvégien avait décidé de rejoindre un championnat majeur en janvier 2020 et son choix s’est porté sur le club allemand. Agé seulement de 20 ans, le joueur avait déjà réalisé de grandes prestations la saison dernière en inscrivant notamment 13 buts en Bundesliga. Et cette année, l’international norvégien a continué sur sa lancée. Auteur de 17 buts en 18 matches de championnat, Haaland ne cesse d’impressionner et d’attirer la lumière sur lui. Buteur à huit reprises en Ligue des champions, le jeune prodige figurerait sur les tablettes des plus grandes formation européennes, mais comme indiqué par Mino Raiola, une minorité d’équipes a les capacités financières de se l’offrir lors du prochain mercato estival : « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et de donner la visibilité que vous souhaitez après avoir été à Dortmund... et quatre de ces clubs sont en Angleterre ».

Haaland désiré en Premier League

Considéré comme la future grande star du football mondial, Erling Braut Haaland figurerait dans les petits papiers de plusieurs clubs anglais comme l’a laissé entendre Mino Raiola. Et ce vendredi, les médias ont révélé l’identité de trois équipes intéressées par l’attaquant. Selon As et ESPN , Chelsea, Manchester City et Manchester United auraient coché le nom d’Haaland. En ce qui concerne le club de Thomas Tuchel, il se montrerait très confiant dans ce dossier Haaland et voudrait notamment placer le joueur au centre de son projet sportif. Journaliste pour Win Sports TV , Pipe Sierra avait indiqué que les Blues avaient l’intention de proposer 90M€ pour tenter de se l’offrir. Mais Mino Raiola s’attendrait à recevoir une somme plus conséquente. Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer serait toujours en contact avec son compatriote, tandis que Manchester City suivrait de loin la situation autour d’Haaland. Le joueur de 20 ans est associé à plusieurs équipes de Premier League, mais les plus grandes formations espagnoles auraient également l’intention de mettre la main sur le joueur.

Le Real Madrid et le FC Barcelone sur le coup, le PSG observe