Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un incroyable coup avec Haaland ?

Publié le 5 mars 2021 à 12h45 par D.M.

Le PSG ferait partie des équipes intéressées par Erling Braut Haaland. Mais une arrivée de l’attaquant norvégien dépend de l’avenir de Kylian Mbappé, mais aussi de Lionel Messi. Explications.

« Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et de donner la visibilité que vous souhaitez après avoir été à Dortmund... et quatre de ces clubs sont en Angleterre » déclarait il y a quelques jours Mino Raiola au sujet de son protégé Erling Braut Halaand lors d’un entretien à la BBC. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien impressionne les plus grands clubs européens, déterminés à tenter le coup lors du prochain mercato estival. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Manchester City ou encore Chelsea seraient prêts à formuler une offre pour tenter de le recruter. Annoncé sur les traces de Lionel Messi, le PSG pourrait-t-il se mêler à la lutte ?

Le PSG intéressé par Haaland, mais...