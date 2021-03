Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lance un énorme appel du pied à... Mbappé !

Publié le 5 mars 2021 à 14h45 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2022, Mauricio Pochettino affiche sa volonté de voir rester à Paris son attaquant encore de nombreuses saisons.

L'avenir de Kylian Mbappé est un sujet brûlant du côté du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, Leonardo va rapidement devoir se tourner vers le marché pour lui trouver un successeur, ce qui, compte tenu du contexte actuel, ne sera pas facile. Malgré tout, ces derniers jours, l'optimisme semblait de rigueur. Et une chose est sûre, au PSG tout le monde est sur la même longueur d'onde et souhaite que Kylian Mbappé prolonge son aventure parisienne.

Pochettino veut que Mbappé reste au PSG