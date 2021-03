Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le terrible aveu de Ronald Koeman sur son avenir...

Publié le 5 mars 2021 à 14h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au FC Barcelone, Ronald Koeman a toutefois parfaitement conscience que son avenir dépendra simplement du nouveau président.

Dimanche, une nouvelle ère va s'ouvrir au FC Barcelone. En effet, les Socios sont invités à voter afin d'élire un nouveau président qui sera Joan Laporta, Victor Font ou Toni Freixa. Les trois candidats savent que s'ils sont élus, ils auront de nombreux dossiers brûlants à gérer rapidement, comme l'avenir de Ronald Koeman dont le contrat court jusqu'en juin 2022. Les projets diffèrent concernant le futur entraîneur selon les candidats, mais Ronald Koeman a bien conscience que son avenir pourrait basculer dimanche.

«Ce n'est pas entre mes mains»