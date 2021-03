Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG reçoit un message de taille pour Lionel Messi !

Publié le 5 mars 2021 à 11h00 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta en a remis une couche sur l'avenir de Lionel Messi et espère le conserver dans son effectif la saison prochaine.

Qui de Joan Laporta, Toni Freixa ou de Victor Font accèdera au poste de président du FC Barcelone ? Les socios voteront ce dimanche afin de désigner le successeur de Josep Maria Bartomeu. Et le prochain dirigeant a du pain sur la planche. Il aura pour mission de trouver des solutions pour résoudre les difficultés économiques du club, mais aussi se pencher sur l'avenir de Lionel Messi. Visage emblématique du FC Barcelone, l'attaquant argentin voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et n'est pas certain de rester au sein de l'équipe catalane lors du prochain exercice. Courtisé par le PSG et Manchester City, Messi voudrait attendre la fin de la saison avant d'annoncer sa décision, mais il envisage d'allonger son bail si Joan Laporta accède au poste de président selon nos informations exclusives. A la tête de la formation blaugrana entre 2003 et 2010, Laporta s'est d'ailleurs prononcé sur l'avenir de la Pulga ce vendredi.

« Je l'aime trop pour ne pas essayer de le garder au Barça »