Mercato - PSG : Leonardo prépare déjà la succession de Keylor Navas !

Publié le 5 mars 2021 à 16h15 par A.M.

Malgré les prestations toujours aussi convaincantes de Keylor Navas, Leonardo préparerait sa succession en scrutant le marché des gardiens de but. Et deux profils retiendraient son attention : Gianluigi Donnarumma et Jan Oblak.

Arrivé en provenance du Real Madrid pour environ 15M€ durant l'été 2019, Keylor Navas est déjà présenté comme l'une des meilleures recrues de l'ère QSI. Et pour cause, depuis le rachat du PSG par le fonds d'investissement qatari, jamais les Parisiens n'avaient réussi à avoir un gardien de dimension internationale qui s'impose que le numéro 1 naturel et sans contestation possible. Salvatore Sirigu, Kevin Trapp, Alphonse Areola et Gianluigi Buffon se sont succédé à ce poste, sans jamais convaincre. Keylor Navas a mis tout le monde d'accord et continue de répondre présent. Mais du haut de ses 34 ans, le portier Costaricien ne représente plus l'avenir du PSG. Et Leonardo en a bien conscience.

Le PSG vise toujours Oblak et Donnarumma