Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé impliqué dans une énorme opération ?

Publié le 5 mars 2021 à 15h45 par A.M.

Alors que le Real Madrid semble en difficulté pour financer le transfert de Kylian Mbappé, l'idée d'inclure Eden Hazard dans la transaction ferait son chemin dans l'esprit des dirigeants merengue.

« On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point ». Au micro de France Bleu Paris , Leonardo affichait son impatience dans l'attente d'une réponse de Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin 2022. Et pour cause, compte tenu du contexte économique, si l'attaquant français ne prolonge pas, le PSG sera à la fois en difficulté pour le vendre et pour lui trouver un successeur.

Hazard inclus dans le deal pour Mbappé ?