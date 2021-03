Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Salaire, contrat… Eyraud répond sèchement aux critiques sur Dimitri Payet !

Publié le 5 mars 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Très souvent pointé du doigt cette saison en raison de ses performances irrégulières avec l’OM, Dimitri Payet a pourtant été prolongé jusqu’en 2024 l’été dernier. Et Jacques-Henri Eyraud, qui connaît bien le numéro 10 marseillais, assure plus que jamais sa défense face aux critiques.

Grande figure du projet McCourt à l’OM qui n’avait pas hésité à débourser 30M€ pour le faire revenir en provenance de West Ham en janvier 2017, Dimitri Payet a pourtant alterné le très bon et le moins bon ces quatre dernières années au sein du club phocéen. D’ailleurs, ces derniers mois, l’international français n’a cessé d’être pointé du doigt en raison de ses performances ainsi que sa prise de poids, et certains observateurs estiment que l’OM a fait une erreur en prolongeant le contrat de Payet jusqu’en juin 2024 l’été dernier. Mais Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président de l’OM, s’agace à ce sujet est monte au créneau dans les colonnes de So Foot pour assurer la défense du numéro 10 marseillais.

Eyraud défend Payet

« Je trouve que ce que vit Payet reflète bien quelque chose qui manque au football, à savoir la mémoire. J’ai des défauts, mais je crois que j’ai une très bonne mémoire. Je pense qu’il a eu un rôle très important la saison dernière pour nous permettre d’arriver en ligue des champions et pour nous hisser en finale de Ligue Europa en 2018. C’est un grand talent. Il a baissé son salaire de 40 % en moyenne sur deux saisons, la saison passée et cette saison. Ça n’existe pas dans le foot, à ces niveaux-là. Il a effectivement bénéficié d’une prolongation de contrat, mais il a laissé de l’argent sur la table. Environ un million d’euros. Quant au salaire qu’il va toucher au cours des deux dernières années de sa prolongation, il est largement dépendant de ses titularisations en match. Mais tout ça ne veut pas dire qu’il possède un totem d’immunité. Pourtant, il est sévèrement en méforme cette année... Ses difficultés de cette saison ? Ça n’arrive à personne d’être en méforme ? Dimitri a un devoir d’exemplarité qui est extrêmement fort et qui est d’autant plus grand qu’il a envie de s’impliquer quand sa carrière de joueur sera derrière lui, comme éducateur ou dirigeant sportif », indique Jacques-Henri Eyraud, qui rappelle donc les sacrifices financiers opérés par Dimitri Payet pour fixer son avenir à l’OM l’été dernier.

McCourt avait joué un rôle majeur dans sa prolongation