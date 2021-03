Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud règle enfin ses comptes avec Villas-Boas !

Publié le 5 mars 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Mis à pied par l’OM début février après avoir affiché à plusieurs reprises des désaccords avec sa direction sur la place publique, André Villas-Boas est donc partir en froid avec Jacques-Henri Eyraud. L’ancien président du club phocéen se livre sans détour sur son divorce avec le technicien portugais.

Le 2 février dernier, en conférence de presse, André Villas-Boas lâchait une petite bombe en taclant sa direction et annonçant son envie de quitter l’OM : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision », lâchait alors l’ancien entraîneur de Chelsea, et l’OM officialisait quelques heures plus tard sa mise à pied. Un feuilleton qui a fait couler beaucoup d’encre, et le moment est venu pour Jacques-Henri Eyraud pour donner sa version des faits sur ce départ soudain d’André Villas-Boas.

« On ne peut pas critiquer publiquement ses supérieurs »

Interrogé dans les colonnes de So Foot , l’ancien président de l’OM se livre sur le départ de Villas-Boas : « Quand il a commencé à émettre des critiques publiques, nous avons essayé de le rassurer en l’invitant dans les discussions au plus haut niveau avec le propriétaire, pour échanger, partager nos impressions et pour écouter ses besoins. C’est une grande marque de confiance que nous lui avons accordée… Je ne connais pas beaucoup de clubs qui agissent comme cela avec leur coach. Surpris de son annonce de démission ? Ce n’est pas ce qu’il a fait, soyons précis. Donner sa démission, c’est écrire une lettre à son patron en lui expliquant que l’on part sans demander quoi que ce soit ; Villas-Boas n’a jamais démissionné. Pourquoi le mettre à pied ? Parce que sa lettre de démission n’est jamais venue… Je l’ai donc mis à pied parce qu’il a abandonné son poste et que l’on ne peut pas critiquer publiquement ses supérieurs comme il a pu le faire », lâche Eyraud. Et une page s’est donc tournée pour le projet McCourt avec Villas-Boas…

