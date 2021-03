Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt prévient Longoria pour son recrutement !

Publié le 5 mars 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur ses ambitions concernant le prochain mercato de l'OM, Frank McCourt ne compte pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé.

« Kamara et Gueye seront-ils là la saison prochaine ? Parler de futur c’est compliqué. Ça dépend des offres du marché, si une offre de 100M arrive, ça serait irresponsable de refuser. Tous les joueurs ont un prix. Il faut choisir le bon moment pour vendre le joueur, mais pas pour affaiblir le club ». Nouveau président de l'OM, Pablo Longoria s'est récemment prononcé sur sa stratégie pour le prochain mercato. Mais avec quel moyen ? Dans les colonnes de L'Equipe , Frank McCourt a notamment évoqué sa position concernant le recrutement à venir de l'OM.

McCourt évoque le recrutement